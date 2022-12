Pedro Caixinha vai ser treinador do RB Bragantino

Pedro Caixinha vai ser o próximo treinador do RB Bragantino, segundoapurou. À sua espera tem um contrato de dois anos que irá firmar nas próximas horas.O português, de 52 anos, estava livre depois de deixar o Talleres, da Argentina, emblema onde fez história. Pelo clube de Córdoba, Caixinha conseguiu alcançar os quartos-de-final da Taça Libertadores, algo inédito até 2022, perdendo para o Vélez por 4-2, no agregado.O treinador luso que já foi campeão no México vai render no banco Marcinho, técnico que levou o RB Bragantino ao 14º lugar do último Brasileirão.Em Portugal, a nível profissional, Caixinha orientou o Nacional e a União de Leiria. Saiu depois para o estrangeiro, em 2012/13, estando há uma década consecutiva a treinar emblemas fora de Portugal. Santos Laguna, Cruz Azul, Talleres, Rangers, Al-Shabab e Al-Gharafa foram os clubes que orientou.