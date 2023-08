Pedro Caixinha vence António Oliveira em duelo de portugueses no Brasileirão

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Bragantino, de Pedro Caixinha, recebeu e bateu este domingo o Cuiabá, de António Oliveira, por 2-0, num duelo entre treinadores portugueses, na 21.ª jornada do campeonato brasileiro de futebol.

Após uma primeira parte sem golos, Thiago Bornas, aos 55 minutos, e Talisson, aos 83, deram a vitória a Caixinha, com o Bragantino a subir provisoriamente à quarta posição do Brasileirão, que dá acesso direto à Taça Libertadores, agora com 35 pontos.

Por seu lado, o Cuiabá é nono classificado, com 28 pontos, e continua numa posição em que ainda tem algum receio da despromoção (está sete pontos acima da zona de descida), mas também pode aspirar à Libertadores (a cinco pontos dos lugares de acesso às pré-eliminatórias da competição).

Foi um triunfo importante para Caixinha, que vinha de dois jogos seguidos sem vencer, enquanto Oliveira somou o terceiro desaire seguido, depois de um registo de cinco vitórias e um empate em seis jogos.