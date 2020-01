Pedro e Thiago garantidos no Flamengo

Jorge Jesus regressa ao Brasil na próxima semana e à sua espera vai ter muitas caras novas. O Flamengo já anunciou Gustavo Henrique (ex-Santos) e Pedro Rocha (cedido pelo Spartak) e prepara-se para apresentar mais três reforços: Michael (ex-Goiás) já trabalha com a equipa carioca e Pedro chegou ontem ao Rio de Janeiro para realizar testes médicos e assinar até ao fim do ano. "Faltam detalhes. Estou muito feliz e motivado. Vamos fechar para ter um grande ano para a Nação", disse o avançado, que chega emprestado pela Fiorentina. Este fim de semana também é esperado Thiago Maia, médio cedido pelo Lille. "Vamos ter uma semana com bastantes apresentações", assumiu Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, que confirmou as negociações com o Inter para a permanência de Gabigol: "Estamos com esperança."