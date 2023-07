Pedro falha treino do Flamengo após levar soco de preparador físico

Pedro não compareceu no treino desta segunda-feira do Flamengo nem deu explicações para a ausência, avança a imprensa brasileira.O jogador foi agredido com um soco na cara por parte do preparador físico, Pablo Fernández, que foi entretanto despedido.O clube deu no entanto a saber que Pedro será alvo de uma punição, por se ter recusado a aquecer durante o jogo com o Atlético-MG, que o Flamengo venceu.Aliás, foi esse episódio que gerou a discussão e a consequente agressão de Pablo Fernández.