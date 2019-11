Pelé elogia Jorge Jesus: «Nenhum treinador estrangeiro se compara com ele»

Jorge Jesus tem vindo a receber inúmeros elogios no Brasil pelo trabalho que tem desenvolvido no Flamengo; o mais recente foi de Pelé."Já houve outros técnicos estrangeiros no Brasil, mas acho que não houve nenhum que se comparasse com ele", contou o antigo craque brasileiro, numa entrevista à 'Folha de São Paulo.O Flamengo lidera o Brasileirão e está à beira do título; sábado vai disputar a final da Taça Libertadores frente ao River Plate, no Peru.Pelé falou também do Santos, a sua equipa do coração, treinada por um argentino. "O Santos está em terceiro e pode até não ganhar mas tem uma boa equipa. O Jorge Sampaoli montou uma equipa que todos achavam que não ia dar certo, só com jogadores estrangeiros. Eu acho que deu certo. Foi uma grande surpresa", sublinhou.