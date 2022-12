Pelé "está com pleno controlo das funções vitais e condição clínica estável", diz hospital

Ao que parece tudo não passará de um grande susto. Em nota divulgada esta terça-feira, o hospital Albert Einstein afirmou que Pelé está estável e sem necessidade de ser internado numa Unidade de Cuidados Intensivos (UCI)."Após avaliação médica, o paciente foi levado para um quarto comum, sem necessidade de internação numa unidade semi-intensiva ou UTI. O ex-jogador está com pleno controlo das funções vitais e condição clínica estável", pode ler-se na nota divulgada pela imprensa brasileira.Recorde-se que Pelé foi esta quarta-feira internado no hospital Albert Einstein com um quadro preocupante de "inchaços por todo o corpo" e "insuficiência cardíaca descompensada", uma informação que foi avançada pela 'ESPN Brasil'."Edson Arantes do Nascimento foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein ontem (29) para uma reavaliação do tratamento quimioterápico do tumor de cólon identificado em setembro de 2021."Após avaliação médica, o paciente foi levado a um quarto comum, sem necessidade de internação numa unidade semi-intensiva ou UTI. O ex-jogador está com pleno controle das funções vitais e condição clínica estável."Dr. Fabio Nasri, geriatra e endocrinologista no Hospital Israelita Albert Einstein; Dr. Rene Gansl, oncologista no Hospital Israelita Albert Einstein; Dr. Miguel Cendoroglo Neto, Diretor-Superintendente Médico e Serviços Hospitalares do Hospital Israelita Albert Einstein", pode ler-se.