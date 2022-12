Pelé internado com "inchaços por todo o corpo" e "insuficiência cardíaca descompensada"

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Pelé foi, esta quarta-feira, internado no hospital Albert Einstein com um quadro preocupante de "inchaços por todo o corpo" e "insuficiência cardíaca descompensada", avança a 'ESPN'.Segundo a mesma fonte, os médicos notaram também que a quimioterapia que Pelé realizou nos últimos meses não apresenta mais respostas.Pelé, agora com 82 anos, será submetido a nova bateria de exames para uma avaliação mais pormenorizada.