Pelé atualiza registo goleador no Instagram após ser ultrapassado por Cristiano Ronaldo

O astro do futebol brasileiro e mundial atualizou a sua biografia na conta pessoal do Instagram, defendendo ser o "maior goleador de todos os tempos" e fazendo referência a 1.283 golos marcados na carreira.Com o 'bis' no triunfo ( 4-1 ) da Juventus diante da Udinense, Cristiano Ronaldo atingiu os 758 golos em termos de clubes e seleções no escalão sénior, contra os 757 de Pelé, tornando-se assim no segundo melhor marcador de sempre.Ora, o brasileiro entende que os golos que marcou em jogos amigáveis e provas não-oficiais devem ser contabilizados e, por isso, defende que os 1.283 tentos que apontou lhe conferem o estatuto de máximo goleador da história do futebol.