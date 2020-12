Pelé rendido a Messi: «Histórias como a nossa serão infelizmente cada vez mais raras no futebol»

Lionel Messi continua a provar o porquê de ser considerado um dos melhores jogadores da história do futebol. O craque argentino marcou, este sábado, um dos golos do empate (2-2) do Barcelona na receção ao Valencia, igualando o recorde de 643 golos apontados por um jogador ao serviço de um único clube, marca que pertencia, até ao dia de hoje, ao brasileiro Pelé, pelo Santos.





Depois de ver o argentino alcançar o seu feito, o ex-internacional canarinho recorreu às redes sociais para mostrar a sua admiração pelo craque do Barcelona e realçar a história de amor que os dois sentem por uma só camisola (Barcelona e Santos, respetivamente), histórias que, de acordo com Pelé, "infelizmente serão cada vez mais raras no futebol"."Quando o coração transborda de amor, é difícil mudares o teu caminho. Assim como tu, eu sei o que é amar usar a mesma camisola todos os dias. Assim como tu, sei que não existe nada melhor que o lugar em que a gente se sente em casa. Parabéns pelo teu recorde histórico, Lionel. Mas acima de tudo, parabéns pela tua linda carreira no Barcelona. Histórias como a nossa, de amor ao mesmo clube por tanto tempo, infelizmente serão cada vez mais raras no futebol. Admiro-te muito, Lionel Messi", pode ler-se, na mais recente publicação do brasileiro na sua página oficial do Instagram.