Pelé tranquiliza fãs: «Obrigado a todos os que me enviam boas energias»

Internado num hospital em São Paulo, Pelé dedicou na internet umas palavras aos fãs, bem como à organização do Mundial do Qatar, onde foi deixada uma mensagem luminosa num edifício, a desejar as melhoras ao antigo craque brasileiro."Amigos, estou no hospital a fazer a minha visita mensal. É sempre bom receber mensagens positivas como esta. Obrigado ao Qatar por esta homenagem e a todos que me enviam boas energias!", escreveu Pelé, de 82 anos, no Instagram.O antigo futebolista, por muitos considerados um dos melhores de sempre, recupera de um cancro no intestino, que lhe foi detetado no ano passado.A ESPN Brasil avança que Pelé tem também uma broncopneumonia.