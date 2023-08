Pepa agradece ao Cruzeiro: «Encerro uma etapa intensa e marcante, tão desafiadora quanto inesquecível»

Um dia depois de o Cruzeiro ter anunciado a saída de Pepa, o português despediu-se ontem do clube brasileiro com uma mensagem nas redes sociais. "Encerro uma etapa intensa e marcante no Cruzeiro, tão desafiadora quanto inesquecível. Um clube enorme, gigante, liderado por pessoas de elevada competência, com uma 'torcida' única e marcante", começou por dizer o técnico de 42 anos, deixando agradecimentos a todos os setores do clube, da área da limpeza até à administração: "Todos se dedicaram de corpo e alma, com máximo carinho e atenção, para que nada faltasse. Aos jogadores, que tudo fizeram e fazem para elevar ao mais alto nível o nome do Cruzeiro. Obrigado! À 'torcida', continuem a apoiar e a vibrar intensamente, da forma arrepiante como o fazem. Obrigado, Cabuloso!".