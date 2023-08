Pepa despedido do Cruzeiro

Pepa arrasa equipa após derrota do Cruzeiro: «Nunca tivemos uma prestação como hoje, é inadmissível» Pepa arrasa equipa após derrota do Cruzeiro: «Nunca tivemos uma prestação como hoje, é inadmissível»

Pepa já não é o treinador do Cruzeiro. O clube anunciou esta terça-feira que o treinador português está de saída, depois de uma reunião que a direção e o técnico tiveram esta manhã, em Belo Horizonte.O treinador não resistiu à última derrota, com o Grémio, em casa, por 3-0, depois da qual deixou críticas à atuação dos jogadores.O Cruzeiro, que veio da Série B, está na 12.ª posição no Brasileirão, entre 20 equipas.Com Pepa, que tinha chegado ao Brasil em março, saem os restantes elementos da sua equipa técnica, composta por Samuel Correia, Pedro Oliveira, Pedro Azevedo e Hugo Silva.O clube informa que vai anunciar o nome do novo treinador nos próximos dias.