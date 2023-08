Pepa foi o quarto treinador português demitido no Brasil este ano

Este ano de 2023 já viu 4 treinadores portugueses perderem seus empregos no futebol brasileiro. O primeiro foi Vítor Pereira que iniciou o ano no comando do Flamengo e após a perda do quinto troféu no ano, ele foi demitido no mês de abril. Aí o Brasileirão começou com sete treinadores portugueses no comando das equipas. Logo após a primeira jornada, António Oliveira foi demitido do Coritiba.

Três jornadas mais a frente, foi a vez de Ivo Vieira deixar o comando do Cuiabá. E agora, após a disputa da 21ª jornada e com uma sequência de resultados negativos, Pepa foi demitido do Cruzeiro. Isso sem contarmos a saída de Luis Castro, mas este não foi demitido e deixou o Botafogo para ir para o Al Nassr.

Pepa chegou em março para substituir Paulo Pezzolano, que deixou o comando do Cruzeiro após a eliminação das finais do campeonato mineiro. Junto com Pepa deixam o clube mineiro: Samuel Correia, Pedro Oliveura, Pedro Azevedo e Hugo Silva. O início do Brasileirão foi bom com 3 vitórias seguidas em quatro jogos. Chegou a disputar as posições de cima na classificação.

Pepa se viu privado de jogadores importantes que se lesionadas como Ramiro, Rafael Bilu e Richard e o time começou a perder rendimento. O clube trouxe alguns reforços, entre outros João Marcelo que veio do Porto, Arthur Gomes do Sporting e Matheus Pereira que jogou nos leões também. Mas mesmo com.os reforços, a situação não melhorou.

Pepa comandou o Cruzeiro em 25 jogos com 7 vitórias, 8 empates e 10 derrotas. O aproveitamento foi de 38%. A direção do clube comandado por Ronaldo Fenômeno anunciou que o treinador do sub-20 Fernando Seará vai comandar os treinos até a chegada de um novo treinador. O próximo encontro pelo Brasileirão será no domingo diante do Bragantino de Pedro Caixinha.

Nas redes sociais os adeptos do Cruzeiro inocentam o treinador português dos maus resultados e fazem críticas à alguns jogadores e também a direção do clube.

Record contactou Pepa que disse que só iria falar através das suas redes sociais, remetendo para outra oportunidade falar com detalhes da sua passagem pelo clube mineiro.