Pepa já está no Brasil para assumir o comando do Cruzeiro: «É um desafio enorme e chego cheio de vontade»

Pepa já está em Belo Horizonte, no Brasil, para assumir o comando técnico do Cruzeiro. O técnico vai ser oficialmente apresentado na quinta-feira mas, à chegada, revelou-se "ansioso" para iniciar esta nova etapa na sua carreira."O Cruzeiro é um desafio enorme e chego cheio de vontade, com ilusão, e ansioso por trabalhar. Estou com boas expectativas", afirmou o treinador à 'ESPN Brasil' onde destacou a história do clube mineiro: "É um clube incrível, e eu lembro-me de alguns jogadores como o Ronaldo 'Fenómeno' que era o meu ídolo, o Alex, o Luisão, o Dirceu, o Tostão...É um clube histórico, campeão, e com uma torcida que estou desejoso de conhecer. Depois tem uma estrutura com a qual eu me identifico".