Pepa: «Nunca fui tão insultado no banco»

O Cruzeiro venceu o RB Bragantino (3-2) esta quarta-feira com uma reviravolta depois de estar a perder por dois golos. Pepa assumiu que a sua equipa cometeu erros de início mas deixou notas positivas sobre o jogo. O treinador português também sentiu as queixas dos adeptos nas bancadas."Nunca tinha sido tão insultado no banco, mas isso é bom, tenho que me adaptar. Faz parte, eu cheguei agora. Isso é paixão pelo futebol", disse o técnico do Cruzeiro."Cometemos alguns erros na fase de construção, algo que será trabalhado. Mesmo com trabalho, erros acontecem. É normal a mudança do sistema mas arrisco-me a dizer que a equipa nunca se desligou", destacou.Depois do encontro, na conferência de imprensa, o técnico também comentou o futuro próximo do clube e aquilo que espera dos seus jogadores: "Quem não estiver no topo, em termos físicos, de disponibilidade, não tem hipóteses de jogar, é uma guerra tremenda. Há muitas coisas a ser analisadas e o objetivo do jogo era esse mesmo. Ter um ambiente de jogo de campeonato, com adeptos".