Pepa vai ser o novo treinador do Cruzeiro

Pepa vai ser oficializado nas próximas horas como novo treinador do Cruzeiro, apurouO treinador português viaja para Belo Horizonte nos próximos dias, para finalizar os detalhes do contrato e assinar.Desempregado desde que deixou o Al-Tai, da Arábia Saudita, em janeiro, Pepa vai ocupar o lugar de Paulo Pezzolano, que ontem deixou o comando técnico do Cruzeiro, depois da derrota, por 2-1, na segunda mão da meia-final do campeonato mineiro.