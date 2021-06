"Pior clube do Mundo" oferece contrato a Messi: os contornos da insólita proposta

O contrato de Lionel Messi com o Barcelona termina à meia-noite desta quarta-feira e o Íbis Sport Club não perdeu tempo em fazer uma (bizarra) proposta ao craque argentino. Em publicação nas redes sociais, o intitulado "Pior clube do Mundo" divulgou as condições que Lionel Messi teria de aceitar para poder envergar a sua camisola, entre as quais... "dizer três vezes ao espelho que Pelé é muito melhor que Maradona".

Eis o comunicado oficial do Íbis Sport Club e as suas condições

"Excelentíssimo Sr. Lionel Messi,

Olá, estamos muito contentes porque o seu contrato está a terminar. Por isso, decidimos apresentar uma proposta para jogar no Pior Clube do Mundo.

Condições:

1. Vínculo de 15 anos de contrato, com início no dia 1 de julho de 2021;

2. Salário de produtividade (se merecer);

3. Não pode fazer muitos golos (motivo de rescisão contratual);

4. Não pode ser campeão (motivo de rescisão contratual);

5. Não pode usar a camisola '10' (pertence ao Mauro Shampoo);

6. Dizer três vezes ao espelho de o Pelé é muito melhor que o Maradona.

Atenciosamente,

Íbis Sport Club", pode ler-se.