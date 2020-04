Piscina, ginásio e vídeochamadas: assim é a prisão domiciliária de Ronaldinho no Paraguai

Ronaldinho Gaúcho e o irmão, Roberto Assis, estão a cumprir prisão domiciliária num hotel de luxo em Assunção, no Paraguai, desde que no dia 7 de abril tiveram autorização para deixar a prisão de Agrupación Especializada, onde estavam em preventiva. E segundo o site ESPN Brasil, têm desfrutado de todas as comodidades que o hotel oferece.





Conta aquele site que os dois ex-futebolistas podem sair do quarto e andar à vontade pela unidade hoteleira. Desfrutam da piscina, do ginásio e têm todas as atenções dos empregados, que tratam de garantir que nada lhes falte.Estão autorizados a receber visitas mas elas têm sido poucas ou nenhumas, porque as fronteiras entre o Paraguai e o Brasil estão fechadas, devido à pandemia causada pelo novo coronavírus. Por isso, fazem muitas vídeochamadas com a família, com a mãe e os amigos.Recorde-se que o antigo internacional canarinho e o irmão foram detidos por entrarem no Paraguai com passaportes falsos. Depois de 32 dias de clausura estão agora em prisão domiciliária, à espera que o processo se resolva.