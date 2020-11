Polémica festa promovida por Sampaoli e o surto de Covid-19 no Atlético Mineiro

O caso já foi comentado pelo vice-presidente do clube e 'culpas' foram apontadas à polémica festa promovida pelo treinador Jorge Sampaoli, no dia de aniversário de Gabriel Andreata e que contou com a presenta de cerca 50 pessoas. O Atlético Mineiro vive um surto de Covid-19, tendo já reportado dezenas de casos positivos, entre os quais oito jogadores e vários elementos da equipa técnica, incluindo o treinador argentino, de 60 anos.





"Chutes, reza...ontem nada resolveu! Vida que segue! Tive contacto com pelo menos um dos infetados, mas mantendo o distanciamento e sempre com máscara. Não tenho nenhum sintoma e o primeiro teste deu negativo. Quem trabalha no futebol, em tempos de pandemia, tem que pensar no coletivo. Respeito!", escreveu Lásaro Cândido nas redes sociais.A mensagem do vice-presidente do Atlético Mineiro é vista por muitos como uma crítica à festa e à participação de vários elemntos do clube, jogadores e equipa técnica.