Polémica na expulsão de Gabigol no Flamengo-Bahia: árbitro fala em ofensa, Marcos Braz em "piada"

Polémica é o que não falta ao Flamengo-Bahia, do último domingo. A antiga equipa orientada por Jorge Jesus venceu o jogo, no Maracanã, por 4-3, e viu dois dos seus jogadores envolvidos em polémica.





A resposta do treinador do Bahia a Gerson que pior o caso: «Virou malandragem»

Aos 10 minutos, Gabigol foi expulso. No relatório do árbitro, o avançado do Flamengo é acusado de palavras ofensivas."Expulso por dirigir-se a mim de maneira ofensiva e ostensiva após a disputa de uma jogada, dizendo as seguintes palavras: ''vai tomar no seu **'', pode ler-se no relatório do árbitro, citado pelo Globoesporte.com, acrescentando ainda: "Fui informado pelo delegado da partida, sr. Marcelo Vianna, que após a expulsão do jogador da equipe Clube de Regatas do Flamengo, sr Gabriel Barbosa Almeida de n°9 que o mesmo proferiu no túnel de acesso aos vestiários, as seguintes palavras: "eu não falei nada disso, mas agora vou falar, vai tomar no cu, vai tomar no **".Já nas redes sociais, o vice-presidente do Flamengo Marcos Braz pronunciou-se sobre o caso: "Piada", escreveu no Twitter, como comentário às imagens da expulsão de Gabigol.Mas houve mais. Durante a partida, Gerson acusou Ramirez de racismo . A partida esteve parada. O jogador do Flamengo esgrimiu argumentos com o treinador adversário e no final fez questão de abordar o caso junto dos jornalistas.Um caso que também está relatado pelo árbitro da partida: "Aos 7 minutos do segundo tempo houve um conflito entre os jogadores sr. Gerson Santos da Silva, de número 8 da equipe do flamengo e do atleta da equipe do Bahia de numero 15 sr. Juan Pablo Ramirez Velasquez, onde o jogador do flamengo alega ter sido chamado de 'negro' por seu adversário mencionado. Informo que este suposto ato não foi percebido por nenhum membro da equipe de arbitragem no campo de jogo."Na sequência o treinador Mano Menezes foi demitido pelo Bahia.