Polémica no Cuiabá de Ivo Vieira: Deyverson desmente clube e diz estar apto para jogar

A relação entre Deyverson e o Cuiabá, clube atualmente orientada pelo português Ivo Vieira, vive um momento conturbado. O avançado brasileiro não esteve entre as opções da equipa técnica nos dois últimos jogos, com o clube a justificar a ausência do jogador devido a um desgaste muscular. Contudo, esta segunda-feira, o 'GloboEsporte' avança que o ex-Palmeiras nega a versão do clube e garante estar a "100%" para jogar.

Questionado sobre a ausência do jogador, Ivo Vieira sublinhou contar sempre com os jogadores que reúnem as melhores condições para irem a jogo. "Neste momento, os melhores atletas que estão mais preparados para servir o Cuiabá. Quem ficou [de fora] foi por opção, na realidade não temos jogadores lesionados. Eu tomo as minhas decisões, assumo as responsabilidades. Aqui estão os melhores. Deyverson é um jogador que não tem muito tempo de jogo, teve uma paragem por infelicidade de uma lesão no tornozelo e precisa de ganhar esse estado físico mais competitivo", atirou o técnico, em declarações na véspera do embate com o Matogrossense.

Recorde-se que Deyverson foi recentemente multado e afastado por três dias da equipa após ter entrado de forma displicente sobre um companheiro de equipa durante uma sessão de treino. O castigo foi aplicado por tratar-se de uma ação reincidente, uma vez que na pré-temporada o avançado tinha sido protagonista de um momento idêntico. Já em janeiro, Deyverson foi novamente multado após comemorar o título do Palmeiras (antiga equipa), de Abel Ferreira, sobre o Flamengo, de Vítor Pereira, na Supertaça do Brasil. É uma relação que tarda em entrar nos eixos...