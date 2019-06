Polícia abre processo por difamação contra mulher que acusa Neymar de violação

É mais um capítulo na novela de Najila Trindade, a mulher que acusa Neymar de violação. Segundo a imprensa brasiliera, a Polícia Civil abriu um processo de difamação contra a modelo, na sequência de uma entrevista à SBT e, que afirmou: "a polícia está comprada" A afirmação da modelo que acusa Neymar de violação surgiu a propósito da investigação que está a ser feita ao que diz ter sido o roubo do tablet, onde estaria o vídeo com o futebolista brasileiro do PSG na íntegra (até agora só foram revelados 66 segundos). Questionada sobre as conclusões da investigação ao arrombamento da porta do seu apartamento, em que apenas tinham sido encontradas as impressões digitais da modelo e de uma funcionária, Najila Trindade acusou as autoridades brasileiras, assim como o seu ex advogado (o terceiro) de cumplicidade."Analisando o teor das declarações de Najila à imprensa, sobretudo questionada acerca das digitais colhidas na porta de seu apartamento, verifico ter sido maculada não só a hnra da Polícia Civil como instituição (...) mas, sobretudo a honra objetiva dos servidores lotados no IIRGD (Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt), responsáveis pela coleta do material papidatiloscópico", refere o documento policial, citado pelo UOL.