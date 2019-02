Polícia brasileira encerra alojamento da formação do Botafogo após inspeção

A polícia brasileira fechou esta quarta-feira um alojamento do clube Botafogo, destinado aos jogadores de formação, depois de uma inspeção ao local ter detetado rachas nas paredes e um cabo elétrico mal colocado, informaram fontes oficiais.Agentes da Polícia Civil encerraram a unidade que acolhe jovens promessas do clube de futebol, localizada perto do estádio Caio Martins, em Niterói, município da região metropolitana do Rio de Janeiro, segundo um comunicado da corporação policial.As autoridades brasileiras abriram uma investigação após verificarem os danos na estrutura, enquanto que engenheiros realizam agora uma inspeção mais completa.Esta ação acontece depois do incêndio que deflagrou na passada sexta-feira, no centro de treinos do Flamengo, também no Rio de Janeiro, que matou dez jovens jogadores e feriu três.Enquanto se apuram responsabilidades, a Justiça do Rio de Janeiro proibiu hoje crianças e adolescentes de utilizarem o centro de treinos do Flamengo Em caso de não cumprimento será aplicada uma multa de dez milhões de reais (cerca de 2,36 milhões de euros) ao clube e de um milhão de reais (cerca de 240 mil euros) ao presidente do clube, Rodolfo Landim.De acordo com a investigação preliminar, as chamas começaram a partir de um curto-circuito no sistema de ar condicionado.Em comunicado, o Botafogo afirma que os alojamentos em causa hoje encerrados pela polícia "são usados apenas em casos especiais por jogadores provenientes de fora do Estado" do Rio de Janeiro ou em casos de "vulnerabilidade social", embora tenha reconhecido ser necessário "atualizar a documentação" da unidade hoje encerrada."Para os alojamentos do estádio Caio Martins, o Botafogo está a realizar todos os esforços para atualizar a documentação", declarou a formação de futebol.O clube anuncia ainda que "os poucos jovens que ali se hospedam" foram transferidos para outra sede do clube que mantém a documentação atualizada.O Botafogo acrescenta no comunicado que um novo centro de treinos do clube encontra-se na "fase inicial de obras".