Polícia do Paraguai desconfia que Ronaldinho e o irmão podem estar envolvidos em outros crimes

A perícia levada a cabo aos telemóveis de Ronaldinho Gaúcho e do irmão foi fundamental para que as autoridades judiciais do Paraguai mantivessem os dois brasileiros em prisão preventiva, segundo revela este sábado a imprensa canarinha.





O Ministério Público do Paraguai desconfia que os antigos futebolistas possam estar envolvidos em outros crimes, além da utilização de passaportes falsos, pelo qual foram detidos. Por isso, alega que Ronaldinho e Assis têm de continuar presos, de modo a evitar uma eventual fuga.As suspeitas estão relacionadas com lavagem de dinheiro. Os dois irmãos podem ficar em prisão preventiva até 6 meses.