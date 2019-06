Polícia na concentração do Brasil, Neymar e mulher intimados e telemóveis alvo de perícia

Fotos eróticas e vídeos: Neymar revela mensagens que trocou com mulher que o acusa de violação



Neymar e a mulher que o acusou de violação vão ser intimados a depor e os telemóveis de ambos vão ser alvo de perícias técnicas, na sequência não só da denúncia mas também da divulgação, por parte do craque do Paris SG, de mensagens e imagens das conversas que teve com a tal mulher. A informação é revelada pelo 'Globoesporte', que dá conta de que o objetivo das autoridades é consultar esses mesmos vídeos e fotografias sem a edição feita pelo futebolista - ocultou nomes e algumas imagens quando lançou o vídeo nas redes sociais.Este domingo de manhã, a Polícia Civil de Teresópolis foi até à Granja Comary, o centro de treinos do escrete situado naquela localidade do estado do Rio de Janeiro, para falar com Neymar. Porém, à chegada, as autoridades foram informadas pelo administrador da concentração e pelo chefe de segurança da CBF de que o jogador não estava presente. O avançado acabaria por chegar mais tarde, por volta das 12h00 locais, de helicóptero juntamente com Arthur, Daniel Alves e Thiago Silva. Existe ainda a dúvida sobre se a polícia regressará ao local, pois a CBF não se pronunciou publicamente.Dado este cenário, a polícia brasileira vai transferir o caso para a denominada área de 'Repressão aos Crimes de Informática (DRCI), que deverá abrir um inquérito na segunda-feira, no qual Neymar será investigado de acordo com o artigo 281º C do Código Penal, que diz o seguinte: "Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar, por qualquer meio – inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática -, fotografia, vídeo ou outro registo audiovisual que contenha cena de violação ou de violação de vulnerável ou que faça apologia ou induza a sua prática, ou, sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia."Pablo Santori, delegado da DRCI, confirmou aos jornalistas a intenção: "Vamos juntar vídeos e mensagens. Inicialmente tentaremos ouvir o Neymar e levar o seu telemóvel para ver o vídeo sem edição, como foi publicado na internet". No vídeo colocado nas redes sociais , horas depois de ser pública a denúncia feita por alegada violação, Neymar confirmou que teve uma relação consensual com a mulher em causa mas que caiu numa armadilha. "Estou a ser acusado de violação, que é uma palavra pesada, muito forte, mas é o que está a acontecer. Fui apanhado de surpresa, fiquei muito triste com tudo isto porque quem me conhece sabe como é o meu caráter e que jamais faria uma coisa deste tipo", disse o atacante.O pai e representante de Neymar disse, entretanto que estão a tentar extorquir o seu filho, em reação à acusação de violação de que o jogador do Paris Saint-Germain foi alvo. Em declarações à estação televisiva Bandeirantes , Neymar da Silva Santos disse que o filho teve relações sexuais com a mulher que o acusa de violação, mas que estas foram consentidas por ambos. "Infelizmente entristece-nos este tipo de situação, mas estamos tranquilos e à espera que a Justiça resolva, porque as acusações não são verdadeiras. Ela vai ter de pagar pelo que está a dizer e a Justiça vai resolver este caso o mais rápido possível", referiu.