«Por que não levar a final da Libertadores para Orlando, Miami, Dallas, Madrid ou Lisboa?»

Por que não levar a final da Libertadores para cidades como Miami, Orlando, Dallas, Lisboa, Madrid, por exemplo,onde há estádios maiores,abundância de voos e hotéis?

Para os torcedores seria mais barato pelo volume de ofertas e para o produto, a visibilidade seria muito maior. — Luiz Eduardo Baptista (@BapLuizEduardo) September 9, 2022

Athletico Paranaense e Flamengo vão jogar a final da Taça Libertadores a 29 de outubro. Guayaquil, no Equador, é a cidade escolhida, mas Luiz Eduardo Baptista, presidente do Conselho de Administração do Flamengo, deixa outra sugestão."Por que não levar a final da Libertadores para cidades como Miami, Orlando, Dallas, Lisboa, Madrid, por exemplo, onde há estádios maiores, abundância de voos e hotéis? Para os adeptos seria mais barato pelo volume de ofertas e para o produto a visibilidade seria muito maior", escreveu o dirigente.