Português Paulo Gomes avança na Copa do Brasil

O Botafogo-SP, treinado pelo português Paulo Gomes, venceu o Nova Venécia por 2-1 e deu um passo em frente na Copa do Brasil. O emblema de São Paulo, que milita atualmente na Série B, irá agora defrontar o Anapólis na 2.ª ronda daquela que é conhecida como a competição mais democrática do território brasileiro. Na 1.ª fase, a formação de Anapólis derrotou o Tombense por 1-0.Após a passagem à próxima eliminatória, Paulo Gomes estava naturalmente contente pelo feito. "Muito feliz pela classificação. Já sabíamos que seria uma partida difícil, jogo único e na casa do adversário, mas conseguimos sobressair e conquistámos a classificação tão importante para todos. Gostaria de destacar o empenho e a força de toda a nossa equipa. Os jogadores foram uns verdadeiros guerreiros, mostraram muita força de vontade e, no final, conseguimos o nosso objetivo que era avançar de fase", frisou o técnico, de 48 anos.