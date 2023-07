Preparador físico do Flamengo agride Pedro com soco na boca: jogadores ameaçam não treinar

AGORA: Junto com um advogado, Pedro chega na delegacia para prestar boletim de ocorrência contra Pablo Fernandez após soco no final do jogo do Flamengo contra o Atlético.



O preparador físico e o técnico Sampaoli podem deixar o time a qualquer momento.

O Flamengo ganhou ao Atlético-MG, por 2-1, mas a vitória passou para segundo plano, depois da confusão que aconteceu a seguir ao jogo. O preparador físico da equipa técnica de Jorge Sampaoli agrediu Pedro com um soco, o jogador apresentou queixa na polícia e os restantes futebolistas recusam-se agora a voltar aos treinos enquanto aquele do corpo técnico elemento não for despedido.A imprensa brasileira explica que tudo começou ainda no relvado. Durante o jogo Luiz Araújo e Everton Cebolinha entraram em campo e Pedro, que estava a aquecer, resolveu sentar-se no banco. Quando o encontro acabou Pablo Fernández, o preparador físico, confrontou o avançado com o sucedido, dizendo-lhe que a atitude tinha sido uma falta de respeito. Pedro respondeu, dizendo que quem não o respeita é a equipa técnica de Sampaoli. O argentino não gostou da alegada 'insolência' e desferiu-lhe um soco na boca.Os restantes jogadores ficaram do lado de Pedro e exigem agora a demissão do preparador físico. Aliás, segundo a ESPN Brasil, a pressão do plantel é para que toda a equipa técnica deixe o clube e a direção sabe que a saída de Pablo Fernández por si só não seria suficiente para estancar a crise. Sampaoli tem contrato até ao final de 2024.Pedro foi à polícia depois do jogo apresentar queixa contra Pablo Fernández. Segundo a imprensa brasileira, estava acompanhado por um advogado. Pablo Fernández também prestou depoimento, além de quatro testemunhas: o defesa Pablo, o avançado e ex-Benfica, Everton Cebolinha, o médio Thiago Maia e o coordenador Gabriel Andreata.Mais tarde, o jogador deixou uma publicação nas redes sociais: "Poderia estar aqui a falar dos escassos minutos jogados nos últimos jogos, mas o que aconteceu hoje foi mais grave do que o que pode acontecer dentro das quatro linhas. Cobardemente, sem motivo e inexplicavelmente, fui agredido, com um soco no rosto, por Pablo Fernandez, membro da equipa técnica de Sampaoli."E prosseguiu: "A cobardia física sobrepôs-se à cobardia psicológica que tenho sofrido nas últimas semanas. Alguém que se acha no direito de agredir o outro não merece o respeito de ninguém. Já passei por muitas provações aqui no Flamengo, mas nada se compara com a cobardia sofrida hoje. Que Deus perdoe uma pessoa que, em pleno ano de 2023, acha que uma agressão física pode resolver qualquer problema. Obrigado Jesus pelo ensinamento, dar a outra face. Pai e mãe, obrigado pela educação que me deram."