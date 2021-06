Presidente da CBF 'apanhado' em gravações a perguntar a funcionária: «Você masturba-se?»

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Rogério Caboclo, está a ser acusado por uma funcionária de assédio sexual e moral. E nas últimas horas foram divulgados áudios, gravados pela própria, em que são reveladas conversas que sustentam as queixas da mulher junto do comité de ética do organismo.





Segundo o Globo Esporte, que faz eco dos áudios, na noite de 16 de março deste ano Rogério Caboclo - que já foi suspenso - chamou a funcionária à sua sala, sugeriu que ela tirasse a máscara e insistiu para que aceitasse um copo de vinho. Desconfortável com a situação, ela enviou sms a dois diretores da CBF, um deles foi em seu socorro e inventou um pretexto para entrar na sala.Mas pouco depois de o diretor deixar as instalações, Rogério Caboclo chamou-a novamente e a funcionária decidiu então gravar a conversa, entretanto revelada pela Globo.O dirigente fala da sua vida sexual com a mulher, com quem é casado há 26 anos, e depois faz perguntas à funcionária sobre a sua relação com outros homens, incluindo um funcionário da CBF, com quem a mulher partilha um apartamento. Às tantas pergunta: "Você masturba-se?" A funcionária diz que não quer falar do tema e sai da sala...