Presidente da FPF felicita Abel Ferreira pela conquista do 'Paulistão'

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, felicitou esta segunda-feira o treinador do Palmeiras, Abel Ferreira, que conquistou no domingo o Campeonato Paulista com uma vitória por 4-0 sobre o São Paulo.

"Gostaria de felicitar calorosamente o Abel Ferreira por, mais uma vez, fora de portas, ter prestigiado superlativamente o nosso futebol", pode ler-se na mensagem, divulgada no sítio oficial da FPF na Internet.

Segundo o dirigente, Abel está agora "num patamar de excelência indelével e reservado apenas aos mais importantes técnicos mundiais", a que chega graças ao "trabalho, dedicação, talento, paixão e ambição".

Esta conquista, que junta a duas Taças Libertadores, uma Supertaça sul-americana e uma Taça do Brasil, "envaidecem todo o futebol e desporto nacionais".

O Palmeiras celebrou o seu 24.º título do estadual de São Paulo ao bater por 4-0 o São Paulo, na segunda mão da final, anulando a derrota por 3-1 no primeiro jogo.