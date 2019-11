Presidente da FPF reage à conquista de Jorge Jesus: «Parabéns e obrigado, Mister!»

, também Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, congratulou Jorge Jesus, treinador do Flamengo, pela conquista da Libertadores, no encontro deste sábado, diante do River Plate.Em nota publicada no site da FPF, o dirigente realçou a "extraordinária conquista" do técnico português, afirmando que é um momento que "prestigia indelevelmente o trabalho dos treinadores portugueses e todo o futebol nacional"."Gostaria de felicitar Jorge Jesus pela extraordinária conquista, ao serviço do Clube Regatas Flamengo da Taça dos Libertadores, o mais importante troféu de clubes sul americanos.Garantindo-lhe, porque posso atestar que, como nos pediu, todos os portugueses vibraram com este grande feito desportivo e com a reviravolta épica que o Flamengo operou no marcador.Sublinho que esta demonstração de experiência, qualidade e talento de Jorge Jesus prestigia indelevelmente o trabalho dos treinadores portugueses e todo o futebol nacional.Dirigindo igualmente uma palavra de parabéns aos jogadores, ao clube e restante equipa técnica - na qual destaco os portugueses Tiago Oliveira, João de Deus, Mário Monteiro, Márcio Sampaio e Gil Henriques -, gostaria igualmente de expressar o meu agradecimento pessoal ao Jorge Jesus pelo seu contributo para a valorização do nome de Portugal. Parabéns e obrigado, Mister!", pode ler-se na nota publicada.