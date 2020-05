Presidente do Bahia não gostou de ver Bolsonaro com a camisola do clube num passeio de barco

A imagem de Jair Bolsonaro a passear de mota de água no último domingo - dia em que o Brasil atingiu as 10 mil mortes por covid-19 - correu mundo e o presidente do Bahia não gostou de ver o seu clube associado ao momento. O presidente da república do Brasil, que não defende o isolamento social como forma de contenção da pandemia do novo coronavírus, tinha ido dar uma volta de barco e envergava uma camisola da formação nordestina.





Em declarações à Rádio 'A tarde FM' Guilherme Bellintani mostrou o seu desconforto. "Naturalmente, foi mau ver a camisa do Bahia relacionada ao momento dos 10 mil mortos, mas cada um usa a camisola do Bahia como entender. Não posso condenar o presidente da república, de forma nenhuma. Entre os adeptos do Bahia há pessoas que votam em A, B e C, não posso condenar ninguém especificamente. Tenho de lutar por causas e é isso que o Bahia tem feito", afirmou o presidente, recordando que o clube tem lançado campanhas a promover a reflexão de questões sociais."Nós queremos ser conhecidos por notícias positivas e por fazer frente a problemas sociais graves. O Bahia escolheu uma política afirmativa de combate a problemas sociais graves, de defesa de causas humanitárias. Temos combatido o racismo, o assédio, as campanhas de reconhecimento de paternidade, a inclusão LGBT no futebol e na sociedade como um todo. O fim do preconceito. São causas que o Bahia defende arduamente. Causas humanitárias que vamos continuar a defender, inclusivamente em relação ao coronavírus", finalizou.