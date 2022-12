Presidente do Corinthians arrasa Vítor Pereira: «Oferecemos-lhe tudo, mas mentiu e enganou toda a gente»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

E acrescentou: "Não é pessoal. Ele enganou toda a gente. Os adeptos apaixonaram-se por ele, e eu também sou adepto e convivi com ele. Fizemos de tudo para que continuasse, por entendermos que seria bom para o Corinthians. Do nosso lado foi verdade, oferecemos-lhe tudo para continuar. E ele mentiu. Achou melhor ir cuidar da sogra, mas hoje vai fazer outra coisa".



Duílio Alves garantiu ainda que a saída do técnico português não se deve a salários em atraso. "Li algumas manchetes que diziam que o Corinthians ainda devia [dinheiro] ao Vítor. Devemos porque o mês ainda está aberto. Nunca atrasámos o salário dele nem dos seus adjuntos. Agora é uma questão jurídica e vamos ver se algo pode ser feito, mas acredito que não. Foi alguém que saiu pela porta dos fundos. Não há nada a fazer", concluiu.

Duílio Alves, presidente do Corinthians, garante que Vítor Pereira lhe "mentiu" e reforçou que o treinador português, que inicialmente fez com que os adeptos se "apaixonassem" por ele, acabou por "enganar toda a gente" ao assinar pelo Flamengo "O Corinthians é muito maior e vai seguir a sua vida. Esta situação é passado. Não comandamos o caráter das pessoas. Partilho do mesmo sentimento dos adeptos. É uma deceção. Não sou eu que estou errado. Ele [Vítor Pereira] mentiu, fui enganado", começou por explicar em conferência de imprensa.