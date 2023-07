Presidente do Cruzeiro apanhado com mulher de árbitro: fala-se em vingança por jogo... de 2022

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Leo Dias (@leodias)

O jornalista Leo Dias divulgou, nas últimas horas, um vídeo que está a dar que falar no Brasil, onde Sérgio Santos, o presidente do Cruzeiro, é apanhado a trair a mulher com Tassiana Valim, mulher do árbitro Felipe Lima.Segundo a mesma fonte, um dos principais motivos poderá estar relacionado com um jogo que Felipe Lima dirigiu a 2 de abril do ano passado, relativo ao Campeonato Mineiro. À data, o Cruzeiro defrontou o Atlético Mineiro e perdeu por 3-1, num duelo que terá originado alguma polémica e onde o dirigente terá considerado que o oficial teve influência direta no resultado.No vídeo em questão, é possível ver Sérgio Santos a dançar abraçado a Tassiana num bar ou discoteca.