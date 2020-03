Presidente do Cruzeiro infetado com o coronavírus

José Dalai Rocha, presidente interino do Cruzeiro, do Brasil, foi esta terça-feira diagnosticado com a Covid-19, aos 81 anos. O anúncio foi feito pelo filho, o jornalista Fernando Rocha, no Twitter.





O #Cruzeiro informa que o presidente em exercício, José Dalai Rocha, teve resultado positivo para a Covid-19, o novo coronavírus. Outro integrante do Conselho Gestor, Alexandre Faria, também teve o teste confirmado.



"A luta contra a COVID-19 é diária. Hoje saiu o resultado de positivo para o exame de coronavírus do meu pai, Dalai Rocha. Graças a Deus ele está em casa, bem. O remédio é: calma, reclusão e muita fé de que vai dar tudo certo. Conto com a torcida de todos. Fiquem em casa", escreveu.Toda a estrutura do Cruzeiro está em quarentena, desde que foi descoberto que o CEO do clube, Sandro González, estava infetado. Também Alexandre Faria, membro da direção, a mulher e a filha contraíram o novo coronavírus.