Presidente do Flamengo após derrota com o Fluminense: «Jorge Jesus fica»

Após a derrota do Flamengo na final da Taça Rio, conquistada pelo Fluminense, o presidente Rodolfo Landim foi questionado sobre o futuro de Jorge Jesus e uma eventual saída do treinador português para o Benfica.





"Isso aí têm de lhe perguntar a ele, mas ele fica", disse o presidente do Flamengo, citado pelo UOL.Rodolfo Landim não foi o único a abordar o futuro de Jorge Jesus, com o vice-presidente do clube carioca, Marcos Braz, a garantir que não há nada a falar."Encontrei o Jorge várias vezes no balneário, vim ao lado dele no autocarro. Não conversámos absolutamente nada... E também não há nada para falar", referiu o dirigente.Já Jorge Jesus não foi questionado sobre o tema, abordando apenas o jogo nas declarações à Fla TV.