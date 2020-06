Vice-presidente do Flamengo deixa dica sobre possível renovação de Jorge Jesus

Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, publicou a bandeira portuguesa na sua conta de Twitter oficial, com o seguinte comentário: "Bandeira linda..." Este comentário nas redes sociais despertou imediatamente o interesse dos adeptos do Flamengo que fizeram a ligação à renovação de contrato com o treinador português, de 65 anos, Jorge Jesus.



A situação contratual de Jesus continua a ser o tema 'quente' na imprensa brasileira e esta dica do vice-presidente do clube pode mesmo indicar que terão chegado a um acordo.Recorde-se que o vínculo do técnico luso com o 'Mengão' termina agora no dia 20 de junho, sendo que as negociações para a renovação já são longas e pode ter chegado o momento de anunciar que Jorge Jesus vai mesmo continuar a orientar o Flamengo, depois de na temporada ter conquistado o Brasileirão e a Taça Libertadores.