Presidente do Flamengo em quarentena depois de ter estado em contacto com vice-presidente

O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e o vice de marketing, Gustavo Oliveira, estão de quarentena e não marcam presença no Maracanã, onde a equipa orientada por Jorge Jesus defronta, neste momento, a Portuguesa, em jogo a contar para a 3.ª jornada da Taça Rio.





De acordo com a imprensa brasileira, o líder do Mengão esteve em contacto direto com o vice-presidente Maurício Gomes de Mattos, que, e aguarda com expectativa o resultado do exame.