Presidente do Flamengo: «Jorge Jesus vai ter que se ajustar ao que o Flamengo consegue pagar»

Depois de uma época de estreia de sonho no Flamengo, Jorge Jesus está em fim de contrato com o clube carioca. Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, já revelou que pretende manter o treinador português durante mais tempo embora alerte que o clube não pode ir além da sua capacidade financeira.





"Jamais questionarei um pedido de um profissional como o Jorge Jesus, quem sou eu para dizer quanto é que ele merece receber. Para mim, ele é um dos melhores treinadores, mas para ele ficar no Flamengo vai ter que se ajustar ao que nós conseguimos pagar. Mas para mim ele vale todo o dinheiro do mundo, mas o Flamengo tem de perceber quando não tem condições de pagar. Mas acredito que vamos chegar a um número comum", revelou Landim ao programa Fox Sports Radio do Brasil.