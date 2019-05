Presidente do Flamengo na Europa para tentar fechar contratação de Jorge Jesus

O 'Globoesporte' adianta esta quinta-feira que o presidente do Flamengo irá viajar nas próximas horas para a Europa de modo a assistir ao vivo à final da Liga dos Campeões, numa viagem na qual também aproveitará para fechar a contratação de Jorge Jesus, com o qual terá encontro marcado para os próximos dias.





De acordo com aquela publicação, as conversas entre as duas partes estarão numa fase avançada e um dos pontos que pode dar um impulso decisivo é mesmo a reunião entre técnico e presidente, na qual JJ e Landim podem acertar os detalhes em falta e também delinear uma estratégia de ataque ao mercado.Segundo o 'Globoesporte', o Flamengo tem já um contrato de uma temporada preparado para Jorge Jesus (até final de junho de 2020), esperando ter o técnico a trabalhar no clube já a partir de dia 20, altura na qual termina a pausa para a disputa da Copa América. Nessa data, JJ pode até já ter alguns reforços à sua disposição, nomeadamente Cristian Zapata, do AC Milan, o defesa central que está no topo de uma lista na qual entra também Bruno Viana, do Sp. Braga.