Presidente do Flamengo revela: «Está tudo encaminhado com Vítor Pereira»

Vítor Pereira está próximo de ser o novo treinador do Flamengo. A garantia foi dada esta segunda-feira por Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, que realçou, ainda assim, que nada está ainda assinado."Eu não posso dizer que temos tudo alinhavado com Vítor Pereira. Nós [direção] estivemos com ele, está tudo encaminhado, mas ainda não está nada assinado. Quem assina sou eu, eu posso dizer-te que agora não há nada assinado", começou por referir o dirigente máximo do clube brasileiro, que assiste ao Brasil-Suíça nas bancadas do Estádio 974, ao 'Globo Esporte'."Pode ser que até o fim do dia, depois de voltar do jogo, tenha que assinar algo? Até pode, mas eu só digo que está certo quando está assinado. E assinado ainda não está", reforçou.