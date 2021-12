Presidente do Flamengo sobre Paulo Sousa: «Colocou o nosso clube acima de qualquer prioridade»

Rodolfo Landim está plenamente convencido que Paulo Sousa é o homem certo para liderar o Flamengo. O presidente do clube carioca elogiou, em declarações ao site 'Poder 360', a vontade e o empenho que o treinador português mostrou para assumir a liderança da equipa."Estou muito feliz com a contratação do Paulo e dos seus auxiliares. Estamos a trazer para o Flamengo um grupo super capacitado, que realizou trabalhos de grande qualidade nos últimos anos, liderado por um profissional com uma carreira destacadamente vencedora como atleta e que colocou a vontade de vencer e de ganhar títulos pelo nosso clube acima de qualquer outra prioridade", explicou Landim.Paulo Sousa, recorde-se, deixou a seleção da Polónia para assinar pelo Flamengo, o que causou grande controvérsia no país. O treinador teve pagar a rescisão, no valor de 300 mil euros.