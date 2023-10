Presidente do Palmeiras compra estádio: «Há clubes no Brasil que não têm um. Nós temos dois»

Depois do avião, que tanto deu (e dá) que falar, a presidente do Palmeiras voltou a puxar da carteira e investiu em grande. Agora com o investimento de quase 100 milhões de euros (515 milhões de reais, na moeda brasileira) no processo de licitação para assumir o controlo para os próximos 35 anos da Arena Barueri, um estádio localizado em Barueri, a 30 quilómetros de São Paulo. Com este investimento, Leila Pereira torna o Palmeiras num dos únicos clubes do mundo com... dois estádios para atuar. Algo que a própria enfatizou na recente reunião do Conselho Deliberativo do Palmeiras.





"Garantimos a concessão por 35 anos. Vamos explorar a Arena Barueri. Já ouvi pessoas a dizer que eu vou tirar o Palmeiras do Allianz para ir para Barueri. Nunca vou fazer isso. Aqui é a casa do Palmeiras", disse a presidente do Verdão, antes de justificar o porquê deste investimento. "Por conta de espectáculos, nós vamos a Barueri. Enquanto for presidente do Palmeiras, sempre vai ser a utilização da arena Barueri como prioridade quando não puder jogar no Allianz. A custo zero. Sem pagar aluguer. Não há conflito de interesse. O Palmeiras agora tem dois estádios. Alguns clubes não têm nenhum", atirou, em alusão a clubes como Flamengo, Fluminense ou Botafogo.A Arena Barueri, refira-se, tem sido até agora utilizada como estádio alternativo de várias equipas paulistas do Brasileirão, quando os seus redutos não podem receber as partidas e é também casa, desde 2017, do Oeste. Tem lotação para cerca de 31 mil espetadores e foi inaugurado em 2007.