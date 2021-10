Presidente do Palmeiras esclarece futuro de Abel Ferreira

O presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte, assegurou que o português Abel Ferreira vai terminar a temporada no comando do clube de São Paulo. Em entrevista à ESPN Brasil, Galiotte afirmou que o plano da direção passa por fazer com que o técnico luso termine a época, onde ainda terá que disputar a final da Taça Libertadores, e só depois reavaliar se deve cumprir o contrato que termina em dezembro de 2022.





"O Abel Ferreira termina o ano connosco de certeza absoluta", assegurou o dirigente do clube que será substituído por Leila Ferreira no cargo, no fim da época. "Depois, no final do ano, acontecerá uma transição de poder com a Leila e Abel vai ter que ter o alinhamento por parte deles, mas até o final deste ano ele fica com certeza", acrescentou.Apesar da qualificação para a final da Taça Libertadores pelo segundo ano consecutivo, o ‘verdão’ tem passado por uma má fase no Brasileirão , onde alcançou apenas duas vitórias nos últimos dez jogos. Os maus resultados levaram a equipa de São Paulo a abandonar os lugares de acesso direto à Libertadores do próximo ano e, deste modo, Galiotte abordou o assunto."Temos que recuperar o quanto antes o bom rendimento no Brasileirão, porque nossa meta é ficar no ‘top 4’. Vamos sempre lutar por títulos e não priorizamos competições, porém sabemos que o título está mais distante, principalmente depois da arrancada do Atlético Mineiro, mas estar dentro do ‘top 4’ é obrigação do Palmeiras", salientou."Internamente, estamos a fazer um diagnóstico de tudo o que está a acontecer e a considerar todas as variáveis, que vão do cansaço físico, à arbitragem e às lesões. Mas, neste momento, a função da direção é blindar e passar tranquilidade, assim como Abel tem vindo a fazer nas suas coletivas de imprensa", seguiu.O presidente do Palmeiras teve ainda tempo para reforçar o apoio ao técnico português, fazendo com o Abel Ferreira possa ficar mais tranquilo para o que resta da temporada. "Temos confiança absoluta no trabalho do Abel e da comissão técnica", finalizou.