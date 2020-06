Presidente do Santos revela que Sampaoli queria o lugar de Jorge Jesus no Flamengo

José Carlos Peres, presidente do Santos, clube treinado por Jesualdo Ferreira, deixou revelações curiosas sobre o antecessor do técnico português, Jorge Sampaoli. O líder do Peixe diz mesmo que o treinador argentino queria o lugar de Jorge Jesus no Flamengo.





"A passagem do Sampaoli pelo Santos foi um sucesso. É um excelente treinador, que conseguiu levar-nos ao vice-campeonato. O único problema foi ele não ter tido paciência para cumprir mais um ano de contrato que tinha connosco e ofereceu-se a outras equipas. Queria ganhar mais e nós não tínhamos condições para isso. Ofereceu-se ao Palmeiras, Atlético Mineiro e ficou à espera que o Jorge Jesus deixasse o Flamengo, também", afirmou, à Fox Sports.Após um período desempregado, Jorge Sampaoli foi contratado pelo o Atlético-MG em março.