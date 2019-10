Presidente do Santos sem rodeios: «Se depender do VAR, o Flamengo será campeão»

"Se depender do VAR, o Flamengo será campeão". A frase é de José Carlos Peres, presidente do Santos, que aos microfones da rádio brasileira "Estádio 97" apontou o dedo às equipas de arbitragem, 'ilibando' a equipa orientada pelo treinador português, líder do campeonato."Não digo que o Flamengo é culpado. Queria estar no lugar do Flamengo. A questão são os juízes… o VAR veio para ajudar, mas é a mesma coisa de dar um Porsche para quem não sabe conduzir...", afirmou José Carlos Peres.Atualmente, o Santos é 2.º classificado do Brasileirão, com 47 pontos, menos oito do que o Flamengo, de Jorge Jesus.