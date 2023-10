Pressão aumenta para Bruno Lage: grupo de jogadores conversou com John Textor

Pode estar por um fio a continuidade de Bruno Lage no comando técnico do Botafogo. Depois do empate com o Goiás , que reduziu para 7 a diferença pontual para o segundo colocado, a insatisfação cresceu junto dos adeptos mas também no seio do plantel, segundo adianta o Globoesporte. De tal forma que, de acordo com a mesma publicação, um grupo de dez jogadores terá falado com John Textor, tendo nessa conversa expressado o seu desagrado com algumas decisões recentes do treinador luso.Houve várias opções tomadas e gestos que não agradaram nas últimas semanas, mas a gota de água acabou por ser a decisão de deixar Soares no banco na partida com o Goiás. Uma opção que inclusivamente deixou o próprio avançado ex-FC Porto algo perplexo, conforme adiantou a mesma publicação, até porque Soares trabalhou durante toda a semana como titular e apenas a poucas horas da partida soube que seria suplente.Bruno Lage, refira-se, tem contrato com o Botafogo apenas até final do ano, mas tendo em conta que o título está a fugir por entre as mãos dos cariocas a situação está em dúvida...