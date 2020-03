Primeiro jogador brasileiro com coronavírus: «Quase desmaiei, nunca senti nada assim»

Foi o primeiro jogador brasileiro infetado com Covid-19 e há uma semana que luta contra a doença. Jonathas de Jesus, avançado do Elche, de Espanha – que tem também passagens pelo AZ Alkmaar, Real Sociedad, Brescia ou Hannover, entre outros – deu uma entrevista ao Globoesporte na qual aborda os dias difíceis que está a passar e faz um relato impressionante dos sintomas da doença.





"Comecei a sentir febre, um mal-estar muito grande e, na verdade, achei que fosse apenas uma enxaqueca. A minha cabeça estava a doer muito, o meu corpo também. Mas quando amanheceu, conversei com o médico e ele disse-me para fazer rapidamente o exame, porque eram todos os sintomas do vírus. Deu positivo", explicou.As dores eram tantas que, mesmo antes da confirmação do resultado do exame, Jonathas já não conseguia treinar. "Não dava para treinar, o meu corpo estava fraco. Principalmente nos três primeiros dias sofri muito. Não tinha força para nada. Quando fui tomar banho, quase desmaiei. Foi uma dor muito forte, nunca tinha sentido nada assim. Este vírus não é uma brincadeira", alerta o brasileiro.Jonathas está isolado em casa, longe da mulher e das duas filhas e já nota melhorias. Na sexta-feira passada, voltou a fazer alguns exercícios físicos com a orientação do clube espanhol."Estou melhor, voltei a fazer exercícios, mas eu sou atleta e tive muita dor – imaginem uma pessoa de idade. Algumas pessoas não estão a ter a noção da gravidade deste vírus", remata.