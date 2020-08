Prisão de luxo: imprensa revela festas de Ronaldinho com modelos "bem produzidas" no hotel

Ronaldinho e o irmão, Roberto Assis, foram detidos no Paraguai há mais de cinco meses, por alegada falsificação de documentos, e encontram-se ambos em prisão domiciliária, num hotel em Assunção, depois do pagamento de uma fiança no valor de 1,6 milhões de dólares. Mas a situação dos dois pode complicar-se, pois a imprensa do país noticia que têm recebido companhia feminina nos quartos...





Uma fonte anónima, citada pelo diário 'Hoy', garante já ter visto modelos nos quartos de Ronaldinho e do irmão. "Há dias em que chegam duas raparidas, pelo menos. Penso que são modelos, a avaliar pelo aspeto... Têm bom ar e estão bem 'produzidas'. Chegam em carros luxuosos; as que são conhecidas entram diretamente pelo estacionamento e as que são desconhecidas pela porta da frente do hotel. Depois o carro vem buscá-las", relata a tal fonte, garantindo que nos quartos os dois brasileiros e as modelos "fazem bailes e karaokes até altas horas da madrugada".Mas não é, segundo o mesmo informante, o antigo craque brasileiro quem organiza estas reuniões: "Não são os irmãos que pedem as raparigas para estas festas, quem o faz são empresários que contactam com representantes das modelos. O Ronaldinho e o irmão não gastam um tostão. Sabemos também que o Ronaldinho gosta das jovens mais robustas."