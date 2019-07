Problemas para Ronaldinho: passaportes retirados e dívida de 2,3 milhões de euros

O futuro de Ronaldinho Gaúcho não figura nada risonho. Afastado dos relvados desde 2015, altura em que representava o Fluminense, o ex-internacional brasileiro não para de acumular dívidas e problemas com a Justiça no seu país. Depois de ter visto o seu passaporte apreendido em novembro de 2018, Ronaldinho volta a ter problemas com a Justiça brasileira. De acordo com o jornal 'Folha de São Paulo', o antigo craque do Barcelona e AC Milan tem 57 imóveis bloqueados - sendo que quatro deles estão penhorados - e soma uma dívida no total de 9,5 milhões de reais (cerca de 2,3 milhões de euros) ao Ministério Público do Rio Grande do Sul, na sua cidade natal, Porto Alegre.Segundo o Ministério Público, a Reno Construções e Incorporações, empresa que pertence a Ronaldinho e ao seu irmão, construiu uma área de cerca de 142 metros quadrados, que liga Porto Alegre ao lago Guaíba, sem licença ambiental. A origem do bloqueio das propriedades advém de um inquérito instaurado pelo próprio Ministério ao jogador, de modo a averiguar os dados ambientais causados por Roberto Assis de Moreira, irmão do ex-jogador, e pela empresa que os dois possuem.Com os dois passaportes retidos - um brasileiro e outro de cidadania espanhola -, Ronaldinho está proibido pela Justiça brasileira de sair do país até concluir o pagamento da dívida ao Ministério Público. É caso para se dizer que o 'Bruxo' não previu que tudo isto podia acontecer.